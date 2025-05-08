Литературовед Альфат Закирзянов: «Стихи Фатиха Карима – вершина окопной поэзии»

Сегодня в казанском сквере «Молодежный» будет открыт памятник Фатиху Кариму. В преддверии этого события «Татар-информ» поговорил о личности и подвиге поэта-фронтовика с заведующим отделом литературы ИЯЛИ, доктором филологических наук Альфатом Закирзяновым.
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