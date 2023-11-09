115 килограммов марихуаны изъяли оперативники наркоконтроля в Амурской области

Следственным отделом МО МВД России «Михайловский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, изготовление без цели сбыта наркотических средств, совершенные в особо крупном размере».
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