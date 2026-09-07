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Глава миссии Украины в НАТО: Альянс снимает психологический барьер для войны с Россией

Глава миссии Украины в НАТО: Альянс снимает психологический барьер для войны с Россией

Кроме дипломатической и политической, Россия и НАТО движутся к военной конфронтации. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявила глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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