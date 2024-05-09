Зарплата Бикмуллина по контракту с «Ладой» – 15 млн рублей за сезон (Metaratings)

Об этом сообщает Metaratings. 7 мая «Лада» объявила о подписании соглашения с нападающим на 2 года. В минувшем сезоне Рафаэль Бикмуллин сыграл 35 матчей в регулярном чемпионате за «Нефтехимик» и набрал 8 (4+4) баллов за результативность.