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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зарплата Бикмуллина по контракту с «Ладой» – 15 млн рублей за сезон (Metaratings)

Об этом сообщает Metaratings. 7 мая «Лада» объявила о подписании соглашения с нападающим на 2 года.  В минувшем сезоне Рафаэль Бикмуллин сыграл 35 матчей в регулярном чемпионате за «Нефтехимик» и набрал 8 (4+4) баллов за результативность.

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