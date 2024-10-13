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Зарема о «Спартаке»: «Почему нет товарищеских матчей? Закончить на 6-м месте – лучший повод отдохнуть всем! Как бы не ненавидели «Зенит», но в равнодушности к клубу их не обвинить»

«Почему «Спартак» в длительную паузу на сборную не провел ни одного товарищеского матча? Например, с бакинским клубом было бы проще простого организовать товарищеский матч.

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