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Михалков не стал молчать после выходки SHAMAN'а с красной кнопкой

Михалков не стал молчать после выходки SHAMAN'а с красной кнопкой

Режиссер рассказал, как относится к певцу. Никита Михалков Komsomolskaya Pravda/globallookpress.comНе так давно певец SHAMAN (он же Ярослав Дронов) был жестко раскритикован за концертный номер, во время которого он сначала нажимает на красную кнопку в открытом чемодане, а затем за его спиной взрывается фейерверк.

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