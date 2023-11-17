Михалков не стал молчать после выходки SHAMAN'а с красной кнопкой

Режиссер рассказал, как относится к певцу. Никита Михалков Komsomolskaya Pravda/globallookpress.comНе так давно певец SHAMAN (он же Ярослав Дронов) был жестко раскритикован за концертный номер, во время которого он сначала нажимает на красную кнопку в открытом чемодане, а затем за его спиной взрывается фейерверк.
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