Захарова указала на эмоциональную реакцию недругов РФ на взятие Авдеевки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 февраля отметила, что всех тех, кто является недругом РФ, «корежит» после освобождение российской армией Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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