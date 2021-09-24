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Лавров обсудил развитие двусторонних отношений с главой МИД Мали Диопом

Лавров обсудил развитие двусторонних отношений с главой МИД Мали Диопом

Встреча министров иностранных дел России и Мали состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава МИД РФ Сергей Лавров передал народу Мали наилучшие пожелания и заявил, что две страны договорились развивать сотрудничество во всех отраслях.

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