В Татарстане по нацпроекту открыли женские клубы

В Татарстане при центрах занятости населения функционируют 17 женских клубов, предоставляющих поддержку женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, многодетным и одиноким матерям, родителям детей-инвалидов, а также членам семей участников специальной военной операции.
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