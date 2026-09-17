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Тест: угадайте первые цитаты из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: хорошо помните культовую комедию?

Тест: угадайте первые цитаты из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: хорошо помните культовую комедию?

Будет сложно.«Иван Васильевич меняет профессию» — фильм, в котором реальность слетает с петель почти сразу.

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