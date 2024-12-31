FT: Украина заключит соглашение о мире и откажется от территорий в 2025 году

Прогноз составлен аналитиками газеты.фото: t.me/ministry_of_defense_uaПрезидент Украины Владимир Зеленский в 2025 году заключит мирное соглашение с Москвой и согласится на фактический, но не юридический контроль России над территориями, уже ею занятыми в ходе специальной военной операции в Донбассе.