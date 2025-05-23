Эксперт Герасимова рассказала, как распознать эмоциональное выгорание у ребенка

Оно связано с большой нагрузкой по учебе Выгорание у несовершеннолетних может проявляться ярче и непредсказуемее, чем у взрослых, из-за возрастных особенностей психики, сказала РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Анастасия Герасимова.
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