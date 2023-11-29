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Тренер Игнатьев назвал Смолова умелым игроком

Тренер Игнатьев назвал Смолова умелым игроком

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью "Газете.Ru" заявил после игры 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между "Динамо" и "Зенитом", что нападающий бело-голубых Федор Смолов смог достойно отпраздновать голом рождение своей дочери.

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