Тренер Игнатьев назвал Смолова умелым игроком

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью "Газете.Ru" заявил после игры 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между "Динамо" и "Зенитом", что нападающий бело-голубых Федор Смолов смог достойно отпраздновать голом рождение своей дочери.