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Твердотельная батарея и вибрации. Новый Lexus без ДВС будет не только «звучать», но и ощущаться как настоящий суперкар

Твердотельная батарея и вибрации. Новый Lexus без ДВС будет не только «звучать», но и ощущаться как настоящий суперкар

Он выйдет в следующем году Компания Lexus заявляет, что ее будущий полностью электрический суперкар LFA будет использовать вибрации и другие сенсорные ощущения для имитации работы двигателя внутреннего сгорания.

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