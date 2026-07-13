Твердотельная батарея и вибрации. Новый Lexus без ДВС будет не только «звучать», но и ощущаться как настоящий суперкар

Он выйдет в следующем году Компания Lexus заявляет, что ее будущий полностью электрический суперкар LFA будет использовать вибрации и другие сенсорные ощущения для имитации работы двигателя внутреннего сгорания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии