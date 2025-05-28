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Парламентская газета

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Сенатор Журавлев призвал усилить борьбу с мошенниками и террористами

Сенатор Журавлев призвал усилить борьбу с мошенниками и террористами

Необходимо совершенствовать и развивать национальные антиотмывочные системы, которые создают механизм противодействия преступным элементам, как в сфере хищения бюджетных средств, вовлечении финансовых организаций в теневые схемы мошенничества в отношении граждан, так и такого вида преступлений, как терроризм и его финансирование.

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