Сенатор Журавлев призвал усилить борьбу с мошенниками и террористами

Необходимо совершенствовать и развивать национальные антиотмывочные системы, которые создают механизм противодействия преступным элементам, как в сфере хищения бюджетных средств, вовлечении финансовых организаций в теневые схемы мошенничества в отношении граждан, так и такого вида преступлений, как терроризм и его финансирование.