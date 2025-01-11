Boeing 787: Dreamliner покупают во всем мире, кроме России

К началу апреля 2024 года выпущено 1123 самолета этой марки. Начиная с момента эксплуатации в 2011-м, зафиксировано только одно происшествие с самолетом, да и то по вине наземных служб и не повлекшее гибель людей.
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