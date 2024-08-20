БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 303 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Ничего они НЕ ПРИДУМАЛИ. БРЕШУТ, КАК ВСЕГДА И ВО ВСЕМ. Они придумывают, как им ОБЛЕГЧИТЬ существование в России. Как ...Танцы с бубнами в...
  • Uri Strukow
    Извините, не въехал в сделку. Но могу другой пример привести. Примерно в то же время в одном областном центре строили..."Для меня загадка...
  • Федор Родников
    Господь с вами воины Руси,мочите гадов до полного истребления.«Наступ на Курск»...

Депутат Роднина не понимает, зачем люди живут «где-то в Бирюлёво»

Депутат Роднина не понимает, зачем люди живут «где-то в Бирюлёво»

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы (заместитель председателя Комитета ГД по международным делам, соавтор законопроекта о семейно-бытовом насилии, член Высшего совета партии "Единая Россия", кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, почётная гражданка Подмосковья и Чехии) Ирина Роднина решила высказать мнение о жизни в Москве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Сергей Захаров
Хотелось бы знать а уродниной двойное гражданство? Ес ли и да то пусть закроет рот лучше воспитывает свою дочь
Ответить
16 час.
ЭА
Эльдар Алиев
Охренела И Совсем зажралась
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх