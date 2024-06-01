"Победу дает Бог": Из Самары в зону СВО отправят храмовую икону Александра Невского

"Победу дает Бог": Из Самары в зону СВО отправят храмовую икону Александра НевскогоМужчина более 15 лет занимается коллекционированием реликвий русской императорской армии и создал собственный музей.
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