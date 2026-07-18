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Стефано Доменикали о возможном возвращении этапов на Ближнем Востоке: «Ф-1» будет ждать до последней минуты»

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали высказался о ситуации с этапами на Ближнем Востоке. Из-за возобновившегося конфликта между Ираном и США шанс на возвращение в текущем сезоне отмененных ранее этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии заметно снизился.

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