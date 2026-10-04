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Удары «Геранями» по украинским объектам: ВС РФ поразили логистический и дата-центры в Черноморске и Одессе

Удары «Геранями» по украинским объектам: ВС РФ поразили логистический и дата-центры в Черноморске и Одессе

Российские вооружённые силы поразили беспилотниками типа «Герань» логистический центр «Новая почта» в Черноморске и дата-центр в Одессе, сообщает Минобороны.

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