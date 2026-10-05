На атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» вспыхнул пожар

На единственном атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» вспыхнул пожар. Об этом сообщила газета Figaro со ссылкой на морскую префектуру по Средиземному морю.
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