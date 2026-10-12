Сказка про жирафика, добрый рассказ для малышей

Глава 1. Жирафик, который доставал до облаков В далёкой жаркой Африке, где солнце по утрам просыпалось раньше всех, а золотистые травы качались на ветру, жил-был маленький жирафик по имени Жорик.
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