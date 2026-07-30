"Чизкейк" под запретом. В России хотят отказаться от иностранного названия десерта

Речь идет не о запрете самого блюда, а о замене англоязычного наименования на русскоязычный аналог Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович в беседе с "Абзацем" выступил с инициативой переименовать десерт чизкейк в "Буденновец", чтобы исключить использование англоязычных терминов в меню.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии