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"Чизкейк" под запретом. В России хотят отказаться от иностранного названия десерта

"Чизкейк" под запретом. В России хотят отказаться от иностранного названия десерта

Речь идет не о запрете самого блюда, а о замене англоязычного наименования на русскоязычный аналог Лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович в беседе с "Абзацем" выступил с инициативой переименовать десерт чизкейк в "Буденновец", чтобы исключить использование англоязычных терминов в меню.

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