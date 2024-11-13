Теракт? В Севастополе произошел мощный взрыв: авто взлетело на воздух, очевидцы шокированы

Инцидент произошёл на улице Тараса Шевченко, когда машина находилась в движении. Очевидцы, находившиеся неподалёку, попытались помочь пострадавшему, вытащили его из повреждённого автомобиля и передали медикам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии