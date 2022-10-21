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1-й номер драфта-2022 Слафковски забросил 1-ю шайбу в НХЛ. Он самый молодой словак в истории с голом в лиге

1-й номер драфта-2022 Слафковски забросил 1-ю шайбу в НХЛ. Он самый молодой словак в истории с голом в лиге

1-й номер драфта НХЛ-2022 Юрай Слафковски забросил 1-ю шайбу в НХЛ. 18-летний нападающий «Монреаля» отличился в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (6:2) и стал его первой звездой.

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