В Котовске ведётся сбор всех видов помощи для беженцев из республик Донбасса. Организации Котовска включились в сбор вещей для пострадавших граждан из Донецкой и Луганской народных республик, которые вынуждены покинуть свои жилища из-за обстрелов.
В Котовске ведётся сбор всех видов помощи для беженцев из республик Донбасса. Организации Котовска включились в сбор вещей для пострадавших граждан из Донецкой и Луганской народных республик, которые вынуждены покинуть свои жилища из-за обстрелов.
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