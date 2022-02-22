Новости Тамбова

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В Котовске ведётся сбор всех видов помощи для беженцев из республик Донбасса

В Котовске ведётся сбор всех видов помощи для беженцев из республик Донбасса

В Котовске ведётся сбор всех видов помощи для беженцев из республик Донбасса. Организации Котовска включились в сбор вещей для пострадавших граждан из Донецкой и Луганской народных республик, которые вынуждены покинуть свои жилища из-за обстрелов.

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