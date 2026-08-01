Man Kidnaps Former Investment Partner, Stuffs Him In Trunk, Shoots Him, Then Gets Shot By Cops Authored by Arthur Zhang via The Epoch Times, Two Chinese men have been identified as suspects in the shooting and kidnapping of a Chino Hills resident who was later found mortally wounded in the trunk of their vehicle after one suspect fired into it during a police stop, the San Bernardino County Sheriff's Department said in a July 31 statement to The Epoch Times.
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