Илон Маск инвестировал $100 миллионов в новый космический проект

При организации детского праздника учтите возраст и аллергии детей, ограничьте сладости. Финал отметьте памятными ритуалами: семейным просмотром фото или созданием «капсулы времени» с рисунками и пожеланиями, открытую через год, чтобы создать семейную традицию.