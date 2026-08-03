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Царьград

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Илон Маск инвестировал $100 миллионов в новый космический проект

Илон Маск инвестировал $100 миллионов в новый космический проект

При организации детского праздника учтите возраст и аллергии детей, ограничьте сладости. Финал отметьте памятными ритуалами: семейным просмотром фото или созданием «капсулы времени» с рисунками и пожеланиями, открытую через год, чтобы создать семейную традицию.

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