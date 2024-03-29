Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 816 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Пантюхин
    Как можно красть у народа государства, вообще по мне они не просто воры-ганкстеры, они изменили РОССИИ!!! ТЕПЕРЬ ЦУГУ...Арест за арестом....
  • Игорь Овчаренко
    Гучь как здорово. Скоро сами начнут приносить украденное...Арест за арестом....
  • Владимир Черноморский
    Наконец-то В.В проснулся, респект и уважуха, дай бог чтобы это были не показательные задержания, осталось решить вопр...Арест за арестом....

Лавров рассказал, на каких условиях Россия готова вести переговоры по Украине

Лавров рассказал, на каких условиях Россия готова вести переговоры по Украине

Лавров рассказал, на каких условиях Россия готова вести переговоры по Украине РИА Новости/Максим ГучекСегодня 700 прочитали Глава МИД России Сергей Лавров рассказал в интервью "Известиям", на каких условиях Москва готова вести переговоры по Украине на фоне неисполнения договоренностей со стороны Запада.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх