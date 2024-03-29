Лавров рассказал, на каких условиях Россия готова вести переговоры по Украине РИА Новости/Максим ГучекСегодня 700 прочитали Глава МИД России Сергей Лавров рассказал в интервью "Известиям", на каких условиях Москва готова вести переговоры по Украине на фоне неисполнения договоренностей со стороны Запада.