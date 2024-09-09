Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравления лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 76-й годовщины образования КНДР

Пекин, 9 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник направил поздравительную телеграмму генеральному секретарю Трудовой партии Кореи, председателю Государственного совета КНДР Ким Чен Ыну по случаю 76-й годовщины образования КНДР.
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