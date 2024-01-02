Вполне вероятно, что Европейский союз просуществует до конца наступившего года в нынешнем виде. Об этом в интервью радио «Спутник» заявил экономист Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
ЕС грозит распад уже в этом году
Комментарии
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tsan tsan
Очередной бред бездельника Хазина.
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1 д.
Лев Добрый
Чудик, Хазин экономист с именем, а вы всего на всего tsan tsan!🖕👀👈
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1 д.
Юна
Ой, да куда они распадутся... Они сбились в кучку и прячутся друг за друга.
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1 д.
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