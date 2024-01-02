Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 678 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Бездействие против наркомана, до добра не доведёт!🤠😱🗡️👈Военные сбили над...
  • Мельников Александр
    Хорошо что ликвидировали. Но нужно ликвидировать всех, под корень.В зоне СВО ликвид...
  • Вар Фарин
    Мария Владимировна, ну за чем же вы так спешите? Пусть поставляют, а наши спецслужбы найдут способы, как эти ракеты п...Захарова: ракеты,...

ЕС грозит распад уже в этом году 

ЕС грозит распад уже в этом году 

Вполне вероятно, что Европейский союз просуществует до конца наступившего года в нынешнем виде. Об этом в интервью радио «Спутник» заявил экономист Михаил Хазин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
tsan tsan
Очередной бред бездельника Хазина.
Ответить
1 д.
Лев Добрый
Чудик, Хазин экономист с именем, а вы всего на всего tsan tsan!🖕👀👈
Ответить
1 д.
Юна
Ой, да куда они распадутся... Они сбились в кучку и прячутся друг за друга.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх