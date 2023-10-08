Иоанн Богослов, 9 октября: народные приметы и обряды, что нельзя делать в этот день Анна ФедороваКаждый год, в девятый день октября, христиане отдают должное памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
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