Залужный на грани нервного срыва: «Россия слишко часто бьет по нам!»

Британский аналитик Александр Меркурис отметил пoявление паники у главнокомандующего украинскими вооруженными силами (ВСУ) Валерия Залужного после серии мощных ударов военных сил России по объектам на Украине.
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