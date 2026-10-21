Перед выступлением на домашнем турнире Northern Ireland Open 2026 Марк Аллен в течение 10 недель находился в психиатрической клинике на лечении, сообщает SnookerHQ Марк Аллен (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Трансляции, расписание - 1/16 финала Трансляции, расписание - первый раунд Марк Аллен сообщил, что перед возвращением на турнир Northern Ireland Open 2026 в Белфасте он на протяжении десяти недель находился в психиатрической клинике.
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