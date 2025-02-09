Неиспользуемые участки земли могут быть изъяты — юрист Терехин

В России с 1 марта 2025 года вводятся в действие изменения в законодательстве, касающиеся правил освоения земельных участков, сообщил старший партнер юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин 9 февраля агентству «Прайм».