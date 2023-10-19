«Такая чушь!» Макс Ферстаппен – о слухах вокруг Red Bull Racing и своего будущего

«Такая чушь!» Макс Ферстаппен – о слухах вокруг Red Bull Racing и своего будущегоGetty Images / Red Bull Content PoolНа пресс-конференции перед Гран При США трёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о разногласиях в Red Bull Racing.