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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Неделин пробежал марафон в Валенсии за 2:09:40. До нового рекорда России не хватило 33 секунды

1 декабря в Валенсии (Испания) прошел марафон. Трасса считается быстрой и подходит для личных рекордов.

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