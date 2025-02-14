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Способность США поддерживать пошлины оценили

Способность США поддерживать пошлины оценили

США не смогут поддерживать пошлины на импортные товары долго. Способность продолжать торговую войну оценил лидер южнокорейской оппозиционной «Объединенной демократической партии» (ОДП) Ли Чжэ Мен, его слова приводит Washington Post.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
повысил пошлины-выросла цена.выросла цена- надо субсидировать,чтобы не пострадал покупатель.А может ли США направить столько денег,чтобы поддержать свой рынок?
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