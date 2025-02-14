Способность США поддерживать пошлины оценили

США не смогут поддерживать пошлины на импортные товары долго. Способность продолжать торговую войну оценил лидер южнокорейской оппозиционной «Объединенной демократической партии» (ОДП) Ли Чжэ Мен, его слова приводит Washington Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии