«В Тбилиси прибыли снайперы»: В Грузии выпустили демонов, погубивших Украину

То же серо-влажное время года — конец ноября — начало декабря, те же пестрые толпы под национальными и чужими флагами у правительственных зданий, те же ощетинившиеся щитами полицейские, залпы петард, атмосфера полушабаша-полувойны.
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