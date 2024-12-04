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«В Тбилиси прибыли снайперы»: В Грузии выпустили демонов, погубивших Украину

То же серо-влажное время года — конец ноября — начало декабря, те же пестрые толпы под национальными и чужими флагами у правительственных зданий, те же ощетинившиеся щитами полицейские, залпы петард, атмосфера полушабаша-полувойны.

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