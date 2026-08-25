Постоплату на Ozon отключили в 38 регионах после атак на склады

Тем, кто привык к оплате при получении, теперь придется заранее планировать траты и внимательнее изучать карточки товаров, чтобы избежать ненужных покупок Ozon приостановил возможность оплаты заказов после получения в 38 регионах страны.
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