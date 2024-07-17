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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Безбородов о наказании за игру рукой в штрафной в РПЛ: «Тенденция такая, что уходим от красной карточки к желтой. В зависимости от того, умышленно или неумышленно» 

— Какие тенденции и сюрпризы ждут нас в правилах, что можете отметить для болельщиков и любителей футбола? — Есть небольшие изменения в плане дисциплинарных санкций, связанных с игрой рукой в штрафной площади.

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