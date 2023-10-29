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ТАСС: российские силы уничтожили в Херсонской области две лодки ВСУ

ТАСС: российские силы уничтожили в Херсонской области две лодки ВСУ

Представитель оперативных служб Херсонской области сообщил журналистам, что российские войска за минувшие сутки на Херсонском направлении уничтожили две лодки вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

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