ТАСС: российские силы уничтожили в Херсонской области две лодки ВСУ

Представитель оперативных служб Херсонской области сообщил журналистам, что российские войска за минувшие сутки на Херсонском направлении уничтожили две лодки вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.
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