Неузнаваемый Башаров привел невесту на похороны Мадянова

Актер решил изменить имидж после празднования 50-летия. Марат Башаров и Ася Борисова Komsomolskaya Pravda/Global Look PressНакануне в храме Архангела Михаила в Бронницах прощались с актером Романом Мадяновым.
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