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Закон, порядок, государство

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Военные полицейские ЦВО поздравили оренбургского ветерана Великой Отечественной войны с Днём Победы

Военные полицейские ЦВО поздравили оренбургского ветерана Великой Отечественной войны с Днём Победы

В ходе мероприятия военнослужащие поздравили Хабибуллу Ахметовича с наступающим праздником, поблагодарили за мужество и отвагу, проявленные в годы войны, вручили памятный подарок и поздравительный адрес.

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