Warner Bros. заключила сделку с Comcast, уладив спор о «Гарри Поттере»

Comcast и Warner Bros. Discovery Inc. объявили о достижении долгосрочных соглашений, которые позволят предоставлять обширный портфель контента WBD клиентам Xfinity и Sky UK и Ireland с использованием глобальной технологической платформы Comcast через линейное телевидение, приложения и потоковые сервисы.
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