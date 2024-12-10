Warner Bros. заключила сделку с Comcast, уладив спор о «Гарри Поттере»

Comcast и Warner Bros. Discovery Inc. объявили о достижении долгосрочных соглашений, которые позволят предоставлять обширный портфель контента WBD клиентам Xfinity и Sky UK и Ireland с использованием глобальной технологической платформы Comcast через линейное телевидение, приложения и потоковые сервисы.