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Царьград

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Семь родственников погибшего в ДТП в Кузбассе отсудили 3,5 миллиона рублей

Семь родственников погибшего в ДТП в Кузбассе отсудили 3,5 миллиона рублей

Родственники погибшего в ДТП мужчины подали иски и отсудили компенсацию морального вредя.В Кузбассе родственники погибшего в ДТП мужчины смогли отсудить 3,5 миллиона рублей.

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