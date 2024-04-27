В США обанкротился Republic First Bank

Американский Republic First Bank, базирующийся в Филадельфии, перешел под контроль Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC), таково решение департамента банковского дела и ценных бумаг штата Пенсильвания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии