Важность запуска эксперимента по проверке наличия ОСАГО через камеры остается высокой

По имеющейся у Российского союза автостраховщиков (РСА) информации, в ходе согласования проекта по запуску проверки наличия ОСАГО через дорожные камеры возникли вопросы, которые потребовали дополнительного согласования и времени для корректной работы эксперимента.
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