Жителям 37-го региона представили статистику по финансированию туристических проектов

Объем выдач по программе льготного кредитования туристической инфраструктуры за первое полугодие 2026 года составил 39 млрд рублей — это на 39% больше, чем за весь 2025 год, когда объем выдач равнялся 28 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ГЕРОФАРМ скоррект...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
- A Препараты Семавик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым