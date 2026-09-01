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Ивановские новости

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Жителям 37-го региона представили статистику по финансированию туристических проектов

Жителям 37-го региона представили статистику по финансированию туристических проектов

Объем выдач по программе льготного кредитования туристической инфраструктуры за первое полугодие 2026 года составил 39 млрд рублей — это на 39% больше, чем за весь 2025 год, когда объем выдач равнялся 28 млрд рублей.

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