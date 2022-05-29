Промышленность Урала позиции не сдаёт

Прошлый 2021 год оказался вполне успешным для промышленных предприятий Свердловской области. Это отметил президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором региона Евгением Куйвашевым, которая прошла в формате видеоконференции.
Прошлый 2021 год оказался вполне успешным для промышленных предприятий Свердловской области. Это отметил президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором региона Евгением Куйвашевым, которая прошла в формате видеоконференции.
Свежие комментарии