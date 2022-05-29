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Промышленность Урала позиции не сдаёт

Промышленность Урала позиции не сдаёт

Прошлый 2021 год оказался вполне успешным для промышленных предприятий Свердловской области. Это отметил президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором региона Евгением Куйвашевым, которая прошла в формате видеоконференции.

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